УНИКС предупредил о сайте мошенников

В Интернете появился лже-сайт по продаже билетов на матчи УНИКСа, сообщает пресс-служба казанской команды. Сайт мошенников использует символику баскетбольного клуба, но продает билеты по завышенной цене.В пресс-службе особенно подчеркнули, что портал «unics-basket.com» не имеет отношения к клубу. В УНИКСе призвали для приобретения билетов пользоваться официальным сайтом или кассами.