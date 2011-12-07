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УНИКС предупредил о сайте мошенников

Через портал реализуются несуществующие билеты на игры казанского клуба.
В Интернете появился лже-сайт по продаже билетов на матчи УНИКСа, сообщает пресс-служба казанской команды. Сайт мошенников использует символику баскетбольного клуба, но продает билеты по завышенной цене.В пресс-службе особенно подчеркнули, что портал «unics-basket.com» не имеет отношения к клубу. В УНИКСе призвали для приобретения билетов пользоваться официальным сайтом или кассами.
КВ
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