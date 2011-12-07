Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Санкт-Петербурге

Теннисистка из Татарстана Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире Saint-Petersburg Ladies Trophy. В трех сетах она переиграла теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву — 7:6 (6:4), 1:6, 7:5. В 1/8 турнира она сыграет с голландкой Кики Бертенс — 8-й ракеткой мира.