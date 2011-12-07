Мадридский «Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера Зинедина Зидана

47-летний специалист уже ранее работал в клубе в этой должности – с 2016 по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов, а кроме того, по разу выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании. На сегодняшний день «Реал» в чемпионате Испании идет на третьем месте, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Клуб также вылетел из Лиги чемпионов.