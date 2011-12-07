«Рубин» побоялся подписать Александра Зинченко. Сейчас он игрок «Манчестер Сити»

Дмитрий Кузнецов, который был ассистентом главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова, рассказал о том, как клуб побоялся подписать полузащитника Александра Зинченко. Сейчас он игрок «Манчестер Сити».

Украинский футболист работал на сборах с «Рубином» в 2014 году, но так и не подписал контракт с казанской командой.

«Клуб не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа. Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте — его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но „Уфа“ рискнула — а „Рубин“ не рискнул», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

В феврале 2015 года Зинченко заключил контракт с «Уфой», провел в РПЛ 31 матч, набрав 6 (2+4) очков по системе «гол+пас». В июле 2016 года украинец перешел в «Манчестер Сити» за 2 млн евро. За сборную Украины Зинченко провел 31 матч и забил 4 гола. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 24 млн евро.