«Рубин» озвучил имена соперников по контрольным матчам

«Рубин» на официальном сайте опубликовал планы на межсезонные сборы. Казанский клуб проведёт четыре спарринга: по два дома и в гостях.

Соперниками команды Леонида Слуцкого станут «Нижний Новгород» (игры пройдут 24 июня в Казани и 2 июля в гостях) и «Урал» (игры пройдут 27 июня в гостях и 5 июля в Казани). Пресс-служба клуба уточняет, что трансляция всех встреч будет организована в прямом эфире.

10-18 июля «Рубин» примет участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер.