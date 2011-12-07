«Краснодар» начнёт путь в Лиге чемпионов с раунда плей-офф

Российский «Краснодар» начнёт путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с раунда плей-офф, а не третьего раунда квалификации. Об этом стало известно после четвертьфиналов Лиги Европы.

В ½ финала Лиги Европы болельщиков ждут встречи «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» (16 августа) и «Интер» — «Шахтёр» (17 августа). Эти клубы уже гарантировали себе места в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/21 по итогам национальных чемпионатов.

Таким образом, бронзовый призер чемпионата Франции «Ренн» попадает напрямую в групповой этап ЛЧ, а «Краснодару» предстоит сыграть в раунде плей-офф еврокубка. В прошлом сезоне «быки» на этой стадии Лиги чемпионов вылетели от греческого «Олимпиакоса» с общим счётом 1:6.