«Рубин» — «Ракув»: эксперты ставят на команду Слуцкого даже в отсутствии Деспота

Сегодня на «Ак Барс Арене» состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Соперником «Рубина» станет польский «Ракув», который смог добиться нулевой ничьи в первой встрече команд в Бельско-Бяле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Несмотря на кадровые проблемы, главной из которых видится отсутствие основного форварда казанцев Джордже Деспотовича (серб получил невынужденную травму в матче с «Ахматом»), букмекеры и эксперты по-прежнему считают «Рубин» фаворитом матча. На победу хозяев коэффициент колеблется в районе 1,8. Успех поляков оценивается в среднем в 4,6.

Игру «Рубин» — «Ракув» обслужит бригада арбитров во главе с Тамашем Богнаром, который отличается суровым футбольным нравом. В среднем за матч вегерский судья демонстрирует игрокам пять желтых карточек, а каждый шестой поединок не обходится без пенальти.

Напомним, что победитель противостояния встретится в раунде плей-офф ЛК с бельгийским «Гентом» или латвийской РФШ. Матчи раунда плей-офф ЛК состоятся 19 и 26 августа.