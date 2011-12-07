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«Рубин» вылетел из Лиги конференций

Команда Леонида Слуцкого проиграла «Ракуву» в дополнительном тайме.

«Рубин» уступил на «Ак Барс Арене» польскому «Ракуву» и вылетел из третьего отборочного раунда Лиги конференций. Единственный мяч во втором дополнительном тайме забил форвард Владислав Гутковский. При этом «Рубин» со 106-й минуты играл в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова. На 120-й минуте казанцы получили право на пенальти, но Сеад Хакшабанович не смог его реализовать.

Неделей ранее команда Леонида Слуцкого на выезде разошлась вничью (0:0) с четвёртой командой чемпионата Польши.

В раунде плей-офф «Ракув» встретится с победителем пары РФШ (Латвия) — «Гент» (Бельгия). В первом матче соперники разошлись вничью, 2:2.

КВ
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