«Рубин» вылетел из Лиги конференций

«Рубин» уступил на «Ак Барс Арене» польскому «Ракуву» и вылетел из третьего отборочного раунда Лиги конференций. Единственный мяч во втором дополнительном тайме забил форвард Владислав Гутковский. При этом «Рубин» со 106-й минуты играл в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова. На 120-й минуте казанцы получили право на пенальти, но Сеад Хакшабанович не смог его реализовать.

Неделей ранее команда Леонида Слуцкого на выезде разошлась вничью (0:0) с четвёртой командой чемпионата Польши.

В раунде плей-офф «Ракув» встретится с победителем пары РФШ (Латвия) — «Гент» (Бельгия). В первом матче соперники разошлись вничью, 2:2.