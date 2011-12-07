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«Динамо-Ак Барс» одолело клуб из Краснодара

Казанские волейболистки выиграли встречу в три сета.

«Динамо-Ак Барс» взяло верх над «Динамо» из Краснодара в очередном матче предварительного этапа Кубка России. Для этого девушкам хватило трёх сетов: 25:23; 25:23; 25:23.

Другие результаты третьего игрового дня казанского этапа:

  • Северянка – Уфимочка-УГНТУ - 3:0 (25:22, 25:15, 25:19);
  • Протон – Импульс – 3:0 (25:18, 25:13, 25:15)
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