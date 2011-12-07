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ФК «Рига» временно остался без главного тренера

Олег Кононов улетел в Москву по семейным обстоятельствам.

Российский специалист Олег Кононов временно покинул пост главного тренера «Риги». Информация об этом опубликована в Instagram клуба.

Отъезд главного тренера обусловлен семейными обстоятельствами. К ближайшим матчам команду будет готовить старший тренер Михаилс Коневс.

После 17-ти туров «Рига» лидирует в Высшей лиге Латвии с 45 очками, потерпев всего два поражения — от РФШ и ФК «Спартакс». 17 сентября команде предстоит встреча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тре Фиори» из Сан-Марино.

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