ФК «Рига» временно остался без главного тренера

Российский специалист Олег Кононов временно покинул пост главного тренера «Риги». Информация об этом опубликована в Instagram клуба.

Отъезд главного тренера обусловлен семейными обстоятельствами. К ближайшим матчам команду будет готовить старший тренер Михаилс Коневс.

После 17-ти туров «Рига» лидирует в Высшей лиге Латвии с 45 очками, потерпев всего два поражения — от РФШ и ФК «Спартакс». 17 сентября команде предстоит встреча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Тре Фиори» из Сан-Марино.