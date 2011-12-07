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«Рубин» потратил на развитие молодёжного футбола в системе клуба 2,3 млн евро

В целом команды РПЛ потратили на эту сферу чуть более €38 млн.

«Рубин» по итогам 2019 года потратил на развитие молодёжного футбола €2,3 млн или 4,3% клубного бюджета. Указанная сумма — шестой показатель среди клубов РПЛ. Такие данные в своём Facebook опубликовал член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек.

Суммарно команды РПЛ потратили на развитие молодёжного футбола €38,04 млн. Лидерами стали «Краснодар» (11,4 млн евро) и «Зенит» (8 млн евро). В аутсайдерах расположились «Сочи» (€200 тысяч), «Ротор» и «Тамбов» (по €300 тысяч).

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