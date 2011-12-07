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У «Уфы» возникли трудности в аэропорту Саранска

Команда долгое время не могла отправиться в отель.

У ФК «Уфа» по прилёту в Саранск возникли трудности с выездом из аэропорта в отель. Об этом в своём Instagram рассказал главный тренер команды Вадим Евсеев.

Причиной заминки стал водитель автобуса, который должен был доставить уфимцев в гостиницу. Его справка об отрицательном тестировании на COVID-19 оказалась просроченной.

«Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель — ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим», — посетовал главный тренер.

Спустя час «Уфа» всё же достигла нужной точки. Завтра уфимский клуб проведёт в Саранске матч 7-го тура РПЛ против «Тамбова».

КВ
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