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Жано Ананидзе покинул «Ротор»

Полузащитник не провёл ни одного матча за клуб из Волгограда.

«Ротор» на официальном сайте объявил об уходе 27-летнего полузащитника Жано Ананидзе. Контракт с игроком расторгнут по договорённости сторон без дополнительных выплат.

Полузащитник не провёл за клуб из Волгограда ни одного матча. Причиной расторжения контракта стала травма колена.

«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде», — заявил футболист.

Последний раз Ананидзе появлялся на поле 8 марта этого года в составе «Анортосиса». Игрок отбегал 55 минут, но не отличился результативными действиями.

КВ
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