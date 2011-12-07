Российские волейболистки проиграли сборной Китая на чемпионате мира и выбыли из турнира

решающем матче команда Панкова уступила сборной Китая – 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25). В отсутствие Наталии Гончаровой и травмированной Кошелевой наша команда попросту не имела шансов против сборной Китая. Ксения Парубец и Ирина Воронкова набрали по 25 очков, но этого не хватило даже на пять партий. Россиянки полностью провалили игру на блоке и на приеме. И теперь едут домой - бесславно и обидно. Наши волейболистки последний раз завоевывали медали ЧМ в 2010 году.