Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Российские волейболистки проиграли сборной Китая на чемпионате мира и выбыли из турнира

И женская сборная России по волейболу, вслед за мужской, не смогла пробиться в «Финал шести» на чемпионате мира в Японии. В
решающем матче команда Панкова уступила сборной Китая – 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25). В отсутствие Наталии Гончаровой и травмированной Кошелевой наша команда попросту не имела шансов против сборной Китая. Ксения Парубец и Ирина Воронкова набрали по 25 очков, но этого не хватило даже на пять партий. Россиянки полностью провалили игру на блоке и на приеме. И теперь едут домой - бесславно и обидно. Наши волейболистки последний раз завоевывали медали ЧМ в 2010 году.
КВ
Лента новостей