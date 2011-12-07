Сборная России по футболу сыграл вничью в Калининграде со сборной Швеции

Соперник играл в откровенно закрытый футбол, и шансов забить не имел. А вот россияне на этот раз так и не сумели провести ни одной голевой атаки, так что результат матча вполне закономерен.Отлично провел матч голкипер россиян Гильерме.А вот в нападении россияне действовали неубедительно. Следующий матч россияне проведут дома против сборной Турции.