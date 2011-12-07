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Сборная России по футболу сыграл вничью в Калининграде со сборной Швеции

Футболисты сборной России во втором матче группового этапа Лиги наций в Калининграде не смогли взломать оборону сборной Швеции.
Соперник играл в откровенно закрытый футбол, и шансов забить не имел. А вот россияне на этот раз так и не сумели провести ни одной голевой атаки, так что результат матча вполне закономерен.Отлично провел матч голкипер россиян Гильерме.А вот в нападении россияне действовали неубедительно. Следующий матч россияне проведут дома против сборной Турции.
КВ
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