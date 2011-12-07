Сборная РТ взяла первое командное место в первенстве ПФО по карате-киокусинкай

Спортсмены из Татарстана взяли первое командное место в первенстве ПФО по карате-киокусинкай. Об этом стало известно из официального сообщества РСБИ по РТ в социальных сетях.

Сообщается, что в рамках мероприятия состоялись поединки в разделах «Кумитэ» и «Ката» среди юношей и девушек в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.

По словам президента Федерации киокусинкай РТ Александра Даренкова, соревнования данного стиля спорта проходят в режиме полного контакта, без ограничения в силе ударов, с минимальным количеством защитного снаряжения. При этом система подготовки позволяет практически полностью избежать травматизма.

Второе место в состязаниях забрала Ульяновская область, а на третьем месте расположились представители Самарской области. Первенство Приволжского федерального округа по Киокусинкай проходило в поселке городского типа «Камские поляны» Нижнекамского муниципального района.