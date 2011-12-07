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Казанский «Рубин» на своей арене сыграл нулевую ничью с московским «Локомотивом»

Футболисты казанского «Рубина» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ были настроены весьма серьезно: в гости к ним пожаловал коллектив, играющий в Лиге чемпионов, правда, довольно неудачно.
Хозяева сразу же бросили в бой пару форвардов – Азмуна и Бухарова. И это не замедлило сказаться – атаки волжан таили в себе остроту.Но и гости играли широко и быстро, так что в первом тайме голевых моментов создано не было, хотя надо признать – «Локо» чаще владел мячом. 0:0 к перерыву.Второй тайм можно назвать таймом упущенных возможностей, причем больше – со стороны «Рубина». Один только Сердар Азмун дважды мог забивать, но Гильерме всякий раз блокировал его удары. В итоге – 0:0, и результат этот по игре можно считать справедливым.
КВ
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