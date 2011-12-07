«Молодежка» казанского «Рубина» уступила сверстникам из «Локо»

Но уже через минуту счет стал 1:1 – после розыгрыша углового москвичи счет сравняли. И это было еще не все – Никита Сапрунов на 10-й минуте вывел казанцев вперед – 2:1. Казалось, дело идет к разгрому москвичей - было у хозяев еще немало шансов, но закончилось все не так, как хотелось бы. Дубль Сулейманова и гол Кольтягина привели к итоговому счету 2:4.