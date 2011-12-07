Светлана Демина выиграла турнир по стендовой стрельбе в ОАЭ

Прославленная спортсменка Татарстана Светлана Демина на престижном турнире в Эль Айне (ОАЭ) стала победительницей. В соревнованиях в ските Демина поразила 112 мишеней в квалификации и еще 47 в финале. Демина – четырехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Сиднее.