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Светлана Демина выиграла турнир по стендовой стрельбе в ОАЭ

Светлана Демина выиграла турнир по стендовой стрельбе в ОАЭ
Прославленная спортсменка Татарстана Светлана Демина на престижном турнире в Эль Айне (ОАЭ) стала победительницей. В соревнованиях в ските Демина поразила 112 мишеней в квалификации и еще 47 в финале. Демина – четырехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Сиднее.
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