«Ак Барс» уничтожил минское «Динамо»

«Ак Барс» на своём льду деклассировал «Динамо» из Беларуси в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанские хоккеисты разгромили гостей со счётом 7:2.

В первом периоде почин разгрому положили Станислав Галиев и Данис Зарипов (реализовал большинство). Во втором отрезке матча «барсы» смогли дважды поразить ворота соперника, играя в меньшинстве (отличились Артём Лукоянов и Кирилл Петров), но минчане отквитали одну шайбу в формате «4 на 4». В третьем периоде «Ак Барс» довершил разгром голами Дмитрия Юдина, Да Косты и Доуса — гости ответили шайбой в большинстве.

Казанцы с 56 очками продолжают лидировать на «Востоке», минское «Динамо» идёт пятым на «Западе».