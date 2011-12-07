Российский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за организацию «договорняка»

КДК РФС вынес решение по итогам матча 1/32 финала Кубка России сезона 2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром». За организацию договорного матча от футбола пожизненно отстранены Олег Баян и арбитр Максим Матюнин.

В ходе расследования было установлено, что исполнительный директор «Чайки» Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Судья допустил ряд результативных ошибок, а «Чайка» победила 2:0 и вышла в 1\16 финала турнира.

«Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК „Чайка“ (Песчанокопское) техническое поражение со счетом 0:3», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца сайт организации.

Победа над «Армавиром» не принесла «Чайке» особых турнирных дивидендов — команда вылетела из Кубка на стадии 1/16 финала от «Анжи».