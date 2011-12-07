Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Российский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за организацию «договорняка»

Аналогичным наказанием отделался исполнительный директор российского клуба.

КДК РФС вынес решение по итогам матча 1/32 финала Кубка России сезона 2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром». За организацию договорного матча от футбола пожизненно отстранены Олег Баян и арбитр Максим Матюнин.

В ходе расследования было установлено, что исполнительный директор «Чайки» Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Судья допустил ряд результативных ошибок, а «Чайка» победила 2:0 и вышла в 1\16 финала турнира.

«Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК „Чайка“ (Песчанокопское) техническое поражение со счетом 0:3», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца сайт организации.

Победа над «Армавиром» не принесла «Чайке» особых турнирных дивидендов — команда вылетела из Кубка на стадии 1/16 финала от «Анжи».

КВ
Лента новостей