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«Казаночка» была сильнее «УГМК-Юниора»

Встреча завершилась с разницей «+26».

Во втором выездном матче года «Казаночка» в Екатеринбурге обыграла местный «УГМК-Юниор». Счёт встречи — 87:61.

Уже в первой четверти казанские баскетболистки оформили для себя комфортное преимущество (10:21), доведя матч до итогового разгрома с разницей «+26». Самой результативной у казаночек стала разыгрывающая Яна Паневина, набравшая 21 очко при трёх подборах. Девять подборов — все в защите — совершила Юлия Захарова.

С 13 победами при четырёх поражениях «Казаночка» по-прежнему идёт на третьем месте Суперлиги-1.

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