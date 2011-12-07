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Кирилл Новиков возглавил «Нефтехимик»

Тренер заключил контракт на полтора года.

39-летний российский тренер Кирилл Новиков возглавил «Нефтехимик», сообщает официальный сайт нижнекамцев. Контракт с ним заключен на полтора года.

Последним местом работы Новикова было московское «Динамо», где он пробыл в статусе главного тренера с конца 2019 по сентябрь 2020 года. Специалист покинул клуб на фоне неудовлетворительных результатов.

В разные годы Новиков работал главным тренером ЦПФ «Динамо» Москва им. Л. И. Яшина, питерского «Динамо-2», молодёжной команды московского «Динамо».

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