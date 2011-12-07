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Стефан Да Коста не смог побить рекорд Зарипова

Результативная серия легионера прервалась на 11 матчах.

Нападающий «Ак Барса» не смог установить новый рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Хоккеист в матче с «Барысом» не набрал баллов, в связи с чем его серия прервалась на 11 играх.

Рекорд «Ак Барса» принадлежит хоккеистам Данису Зарипову и Алексею Морозову: результативная серия из 13 матчей первому удалась в сезоне 2009/10, а второму — в сезоне 2011/12.

Тем не менее, по набранным очкам Да Коста сумел обогнать обоих. Легионер за 11 встреч «настрелял» 21 (11+10) очко, тогда как Зарипов в своём рекорде отметился 20 (9+11) очками, а Морозов — 18 (8+10).

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