Чагин пригласил Путина посмотреть финиш юбилейного ралли «Шелковый путь»

«Мы очень рады были общению с Владимиром Владимировичем. Несмотря на то, что до этого была длительная беседа, в его голосе был интерес к команде. Мы ознакомили его кратко с прошедшим „Дакаром“. Следующее крупное событие в мире спорта — ралли „Шелковый путь“, пригласили его на старт или на финиш, куда позволят», — рассказал капитан команды «КАМАЗ-Мастер» после встречи с главой государства.Также Чагин познакомил Путина с новой программой — это создание 10 туристическо-транспортных хабов по территории России. Капитан команды сказал, что они готовы применять свой опыт, чтобы реализовывать инициативу Президента России по расширению туризма в нашей стране.