Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чагин пригласил Путина посмотреть финиш юбилейного ралли «Шелковый путь»

Капитан команды «КАМАЗ-Мастер» встретился с Президентом РФ и познакомил его с программой туристическо-транспортных хабов.
«Мы очень рады были общению с Владимиром Владимировичем. Несмотря на то, что до этого была длительная беседа, в его голосе был интерес к команде. Мы ознакомили его кратко с прошедшим „Дакаром“. Следующее крупное событие в мире спорта — ралли „Шелковый путь“, пригласили его на старт или на финиш, куда позволят», — рассказал капитан команды «КАМАЗ-Мастер» после встречи с главой государства.Также Чагин познакомил Путина с новой программой — это создание 10 туристическо-транспортных хабов по территории России. Капитан команды сказал, что они готовы применять свой опыт, чтобы реализовывать инициативу Президента России по расширению туризма в нашей стране.
КВ
Лента новостей