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Два игрока УНИКСа попали в стартовые составы на «Матч звезд»

17 февраля в Москве пройдет «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.
Главные тренеры команд «звезд мира» Димитрис Прифтис и «звезд России» Олег Окулов назвали стартовые составы своих команд. За сборную «звезд мира» в стартовом составе выйдут Серхио Родригес (ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Доррелл Райт («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки») и Джален Рейнодльдс («Зенит»).А вот стартовый состав «сборной звезд России»: Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Евгений Воронов («Зенит»), Сергей Моня («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС).
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