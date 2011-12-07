Очередная победа «Динамо» на «Ракете»

На этот раз соперником казанцев были хоккеисты кировской «Родины». Матч на стадионе «Ракета» в Дербышках Начался довольно неожиданно – уже на 2-й минуте матча дальним ударом гости счет открыли – 0:1. Голкипер Яшин даже не успел среагировать на удар метров с 36. Атаковали больше хозяева, но все никак не могли забить. Лишь на 14-й минуте Денис Артюшин сравнял счет после паса от Рязанова с фланга – 1:1. Казанцы имели несколько угловых и свободных ударов, но с последними ударами были проблемы.На 31-й минуте казанцы наконец-то вышли вперед – 2:1. На 38-й минуте Рамиль Ибрагимов с углового увеличил счет – 3:1 – Рамиль после травмы наконец-то набирает форму.Увы, проблемы с реализацией моментов преследовали динамовских игроков и во втором тайме. Казанцы все же выиграли – 6:3, но осадок остался неприятный – мало убедительно выглядели хозяева против записного аутсайдера. Следующий матч на своем льду казанцы проведут 24 февраля против иркутского клуба «Байкал-Энергия».