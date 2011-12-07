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Рафаэль Камалов завоевал «бронзу» на Кубке президента Турции по тхэквондо

Рафаэль Камалов завоевал «бронзу» на Кубке президента Турции по тхэквондо
Татарстанский тхэквондист Рафаэль Камалов завоевал бронзовую медаль на Кубке президента Турции, в Анталии Соревнования проходили в режиме G-2. Камалов выступил среди 32 спортсменов в весовой категории до 87 кг.
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