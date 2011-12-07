Чем «Ак Барс» хорош на «Востоке» и почему «Нефтяник» стал слабее?

Команда уверенно прошла «регулярку» почти без явных игровых спадов. Не менее хорошо обстоят дела у фарм-клубов казанцев в других лигах. Сколько татарстанских клубов будут бороться за трофеи весной - разбираемся в нашем обзоре.Короли «Востока»В понедельник «Ак Барс» и «Авангард» выдали очередной интригующий матч на «Востоке». Команды встретились третий раз за сезон и продемонстрировали перфоманс уровня плей-офф. Кажется, именно эти клубы достойны сойтись в финале «Востока».Почему мы считаем их достойными? Опустив личные суждения, обратимся к статистике. «Ак Барс» и «Авангард» - две самые забивные команды на «Востоке». В активе казанцев до сегодняшней игры с Ригой было 156 голов (2,84 шайбы за игру), у омичей из Балашихи - 152 (2,67). Да, в сводной таблице лиги «барсы» припарковались на четвертой строчке - больше них забрасывают ЦСКА (3,16), «Йокерит» (3). Почти добралось до отметки в три шайбы за игру московское «Динамо» (2,95). Впрочем, в дивизионе у ЦСКА минское «Динамо», которое уже получило 197 шайб в «регулярке», а москвичи и финны играют в одном дивизионе со слабым рижским «Динамо» и «Северсталью» (третья команда по надежности обороны).Не менее позитивно обстоят дела у «Ак Барса» и «Авангарда» с обороной - опять же две самые «сухие» команды лиги после ЦСКА. Впрочем, говоря о лиге в целом, статистика неутешительна - результативность КХЛ падает. По итогам «регулярки» 17/18 она была на уровне 4,90 шайбы, в прошлом сезоне подросла до 4,96, а в текущем проваливается до 4,88. Так что переход некоторых клубов на «канадские» площадки пока не смог переломить тенденцию оборонительного хоккея.Говоря о бросках по воротам, у нашей пары клубов с «Востока» появляется конкурент. В лидерах идет «Авангард», но лишь на 10 бросков ему уступает «Салават». Казанцы же со значительным отставанием замыкают тройку - 1763 броска против 1815 у Уфы. Зато у «Ак Барса» все в порядке с качеством - уверенное первое место в Восточной конференции с 8,85% реализации. «Авангард» же незначительно уступает в точности «Автомобилисту» - 8,33 против 8,69%.Команды близки друг к другу даже в таких компонентах, как игра в неравных составах. Казанцы забили 34 гола в формате 5 на 4, «Авангард»: 32,5 раза омичи отличались, играя 4 на 5, «Ак Барс» забил на шайбу меньше. В целом омский клуб показывает достойный третий результат в лиге по соотношению шансов сыграть в большинстве/меньшинстве. У «Ак Барса» же, несмотря на второй показатель по количеству попыток на большинство, не менее часто случались и удаления.Подытожим: статистические показатели упрямо говорят, что пара «Ак Барса» и «Авангарда» будет конфеткой финала «Востока». Да, загадывать рано, но даже тренер омичей Боб Хартли после матча в понедельник сказал: «Если вы гарантируете, что мы встретимся с ними, то я буду рад. Это будет означать, что мы далеко пройдем в плей-офф». Команды уже выдали в «регулярке» три не похожие друга на друга встречи - по разу тотально доминировали друг над другом, а на этой неделе упорно пободались. Осталась еще одна встреча в Казани, и сложно прогнозировать ее не то что исход, даже сюжет.Прорыв «Барса»Развивая тему КХЛ, упомянем про нижнекамский «Нефтехимик». Пока клуб идет на 9-м месте на «Востоке» - в 4 очках от спасительной восьмой строчки. На ней, к слову, «Магнитку», с которой «химикам» предстоит дважды скрестить клюшки, - устроит только победа. Также в календаре две игры с «Адмиралом» и три с «Амуром» - они дышат в спину Нижнекамску и имеют математические шансы зацепиться за плей-офф. Так что концовка «регулярки» для «Нефтехимика» пройдет от ножа.Но татарстанский хоккей живет не только играми КХЛ. Обратим свои взоры на турнир рангом ниже - ВХЛ, где наша республика представлена казанским «Барсом» и альметьевским «Нефтяником». Из года в год второй клуб показывал результаты выше, чем первый. Нынешний сезон же оказался контрастом.«Барс», стартовав как уверенный середняк, выдал за ноябрь серию из девяти побед подряд, а в декабре скорректировал статистику еще 7 викториями кряду. Как итог: в конце января казанцы досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Петрова. Отрадно, что команда планомерно шла к этой цели - первые три сезона в ВХЛ «Барс» заканчивал ниже двадцатого места, в позапрошлом был 18-м, прошлом - 17-м. Сейчас команда седьмая в «регулярке» и вторая в дивизионе В.Обозначим для тех, кто редко следит за ВХЛ, - с этого сезона команды разделили на две конференции и четыре дивизиона. Причем клубы раскидали по экстерриториальному признаку - нет классического «Запада» и «Востока». Вот и получилось, что в один дивизион с питерскими «Динамо» и СКА-Нева попали три клуба из Китая и «Хумо» из Узбекистана.Куда хуже дела у альметьевского «Нефтяника». По ходу сезона состав команды круто перетряхнули - ее покинул добрый десяток игроков, полностью сменилась вратарская линия. Курс на омоложение связан с регламентом лиги - в заявке не может быть больше 5 игроков старше 29 лет, а общее количество хоккеистов в возрасте от 25 лет не должно превышать 15 человек.Перестройка вылилась в результаты на льду: «Нефтяник» выдал очень слабый сентябрь (6 поражений при трех победах) и стал выползать из кризиса только к концу осени. В новом году последовала серия из 5 поражений в 7 играх, чем альметьевцы обострили для себя борьбу за место в плей-офф.Сейчас «Нефтяник» за 4 игры до конца «регулярки» на седьмой строчке в конференции. Плотность в турнирной таблице зашкаливает: до третьего места Альметьевску 3 очка, до десятого - 5. Впереди две игры с прямыми конкурентами, которые могут предопределить положение обладателя Кубка «Братина» 2015/16.Не менее комфортно чувствует себя третий клуб системы подготовки игроков для «Ак Барса» - «Ирбис». Несмотря на серию поражений в январе, казанский клуб идет на четвертой строчке «Востока» за 8 игр до конца «регулярки». Едва ли что-то помешает казанскому клубу выйти в плей-офф, исправившись за осечку прошлого сезона. Напомним, что наивысшим достижением для «Ирбиса» пока остается стадия четвертьфинала Кубка Харламова в сезоне 16/17.