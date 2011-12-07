Хоккеисты «Ак Барса» в Риге вырвали победу у «Динамо»

Уже в начале встречи защитник рижан затеял драку с Воронковым, и был удален с льда до конца встречи. Таким вот резвым получилось начало. А место в воротах гостей было доверено Тимуру Билялову. А вот Данис Зарипов участия в матче не принимал. А большинство Эмиль Галимов реализовал — 0:1 на 5-й минуте встречи. Однако в концовке периода хозяева сравняли счет при игре в большинстве — 1:1. Отличился Лаурис Дарзиньш, игравший в Казани. Более того, затем казанцы удалились еще раз, причем удаление перетекло и на начало второго периода. Второй период начался с очередного удаления в составе казанцев. Опять выстояли, но и до этого казанцы имели проблемы с контролем шайбы, а теперь атакующий настрой у гостей и вовсе спал. Ни во втором, ни в третьем периоде голов все не было, но когда играть оставалось в основное время 66 секунд, наброс на пятачок ворот рижан привел к голу — Воронков в привычном уже стиле затолкал шайбу в ворота — 1:2. Так что времени для того, чтобы сравнять счет у рижан уже не было. А уже 15 февраля казанцы дома сыграют с московским «Спартаком».