Казанский «Зенит» в Польше проиграл в четырех сетах

После досадного поражения дома на тай-брейке (2:3) волжанам в этом матче нужна была победа.Казанский клуб долго приноравливался к новому залу, к тому же совершенно не шла у волжан подача. Дважды «Зенит» уступал в три очка, и еcли в первом случае соперника удалось догнать (11:11)то во втором случае польские «ястребы» довели дело до победы в партии — 25:18.Во второй партии казанцы наконец-то собрались, хотя Соколов и Михайлов ошибались чаще, чем обычно. Четыре матч-бола имел «Зенит», но их не реализовал. А вот поляки использовали первый же свой шанс — 30:28 и 2-0.А вот в третьей партии казанцы воодушевились и, как рванули со старта (3:0), так и не останавливались — 16:10 и 25:19 и 2-1, оставалось теперь выиграть всего один полноценный сет, а затем и тай-брейк — лишь при этом у волжан оставались шансы на продолжение борьбы на турнире. Соколов был прочно усажен на лавку, и Михайлов вышел на позиции диагонального, более ему привычной.Развязка наступила в самом конце четвертого сета — казанцы на матч-боле поляков ошиблись в атаке, уступили — 23:25 и 1:3. Так что у «Зенита» теперь лишь теоретические шансы на продолжение борьбы на турнире.