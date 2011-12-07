«Рубин» отпрвился на последний сбор в Турцию

Как сообщает пресс-служба казанского «Рубина», главная команда под руководством Леонида Слуцкого отправилась на последний в этом межсезонье сбор в турецкий Белек.Состав команды на третьем сборе: голкиперы Юрий Дюпин, Иван Коновалов и Алексей Городовой, защитники Филип Уремович, Силвие Бегич, Владимир Гравнат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников, полузащитники Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Плександр Зуев, Зураб Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов, нападающие Иван Игнатьев, Евгений Марков.Третий сбор продлится до 22 февраля. На сборе планируется провести три контрольных матча: 16 февраля с белорусской «Славией-Мозырь», 19 февраля – с казахстанским «Кайратом».