В Казани стартует первенство Приволжского федерального округа по фехтованию

С 14 по 17 февраля на базе республиканской спортивной школы олимпийского резерва пройдет первенство Приволжского федерального округа по фехтованию, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.В соревнованиях примут участие более 250 спортсменок из городов и регионов Приволжского федерального округа. Одиночные соревнования спортсменок, родившихся 2000, 2003 и 2006 годах пройдут 14 февраля, командные – 15 февраля. Одиночные соревнования спортсменок, родившихся 1997 года рождения и позже – 16 февраля, командные – 17 февраля.