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Казанский «Зенит» узнал соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Клубу предстоит лететь в Польшу.

В пятницу состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов. По её итогам казанский «Зенит» узнал своего соперника — им стала польская «Скра», сообщает пресс-служба CEV.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Скра» заняла второе место в группе А, одержав четыре победы в шести матчах. Первая игра четвертьфинала пройдет 23–25 февраля в Польше, ответный матч между 2 и 4 марта — в Казани. Победитель пары выйдет на победителя четвертьфинальной встречи «Чивитанова» — «Закса».

В других четвертьфинальных матчах «Берлин» сыграет с «Трентино», а «Модена» с «Перуджой».

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