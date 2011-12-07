Казанский «Зенит» узнал соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

В пятницу состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов. По её итогам казанский «Зенит» узнал своего соперника — им стала польская «Скра», сообщает пресс-служба CEV.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Скра» заняла второе место в группе А, одержав четыре победы в шести матчах. Первая игра четвертьфинала пройдет 23–25 февраля в Польше, ответный матч между 2 и 4 марта — в Казани. Победитель пары выйдет на победителя четвертьфинальной встречи «Чивитанова» — «Закса».

В других четвертьфинальных матчах «Берлин» сыграет с «Трентино», а «Модена» с «Перуджой».