«Нефтяник» повел в серии с «Сарыаркой»

Вчера альметьевский «Нефтяник» провел первый матч серии с «Сарыаркой» в 1/4 финала Кубка Петрова. На 13-й минуте Станислав Альшевский реализовал большинство. Во втором периоде наступил черед «Сарыарки» реализовать свое большинство – 1:1. Однако спустя 5 минут альметьевцы забили 2 шайбы с разницей в 34 секунды. В третьем периоде команды обменялись голами, установив итоговый счет 4:2. Следующий матч пройдет в Альметьевске сегодня.