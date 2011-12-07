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«Нефтяник» повел в серии с «Сарыаркой»

Клуб начал борьбу в 1/4 финала Кубка Петрова.
Вчера альметьевский «Нефтяник» провел первый матч серии с «Сарыаркой» в 1/4 финала Кубка Петрова. На 13-й минуте Станислав Альшевский реализовал большинство. Во втором периоде наступил черед «Сарыарки» реализовать свое большинство – 1:1. Однако спустя 5 минут альметьевцы забили 2 шайбы с разницей в 34 секунды. В третьем периоде команды обменялись голами, установив итоговый счет 4:2. Следующий матч пройдет в Альметьевске сегодня.
КВ
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