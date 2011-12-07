УНИКС перед решающей битвой в Кубке Европы за полуфинал

Если первый матч четвертьфинальной серии в казанском «Баскет-холле» (86:66) никаких вопросов не вызывал, то вот уже в краснодарском «Баскет-холле» УНИКС, пусть и имея небольшое преимущество в третьей четверти, победу удержать не сумел, фактически провалив последний отрезок игры. И сразу же стала закрадываться мысль: а не выдохлась ли команда? Ведь теперь в сегодняшнем домашнем матче у команды Димитриса Прифтиса уже нет права на ошибку, необходимо выигрывать во что бы то ни стало. И благодаря чему сможет казанская команда это сделать?Слов нет, у краснодарского «Локомотива» довольно крепкий состав, Кулагин и Фридзон - сильная пара россиян, да и с легионерами все в порядке. Но ведь и казанский состав не слабее как минимум.Разыгрались Морган, Хенри и МакКоллум, а вот Смит и Эджим вновь отошли в тень, лишь изредка показывая ту игру, которая была у них в начале сезона.А ведь именно Смит в ряде важных матчей приносил команде победу. Допустим, что ротация необходима, но все реже на площадке появляется Клименко, а Сергеев, Кощеев и Шелекето давно уже сидят на лавке. И не от хорошей жизни на площадке стали появляться чаще Каймакоглу и Понкрашов. Ндур пока имеет крайне мало игрового времени - он явно сейчас не на пике формы.Так что от того, как сумеет настроить команду главный тренер, и будет в итоге зависеть, сможет ли УНИКС пробиться в полуфинал.Объективно это команде вполне по силам - казанцы выглядят более сбалансированным коллективом. Осталось только доказать это сегодня болельщикам под сводами «Баскет-холла». Так что поддержим нашу команду!