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«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов по футболу. В Турине «Ювентус» после поражения в гостях от испанского «Атлетико» (0:2) сумел по сумме двух матчей победить – за счет хет-трика Роналду. А «Манчестер Сити», выиграв в гостях у «Шальке-04» (3:2), дома и вовсе отгрузил немцам семь безответных мячей.
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