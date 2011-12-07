«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов по футболу. В Турине «Ювентус» после поражения в гостях от испанского «Атлетико» (0:2) сумел по сумме двух матчей победить – за счет хет-трика Роналду. А «Манчестер Сити», выиграв в гостях у «Шальке-04» (3:2), дома и вовсе отгрузил немцам семь безответных мячей.