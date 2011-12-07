«Динамо-Казань» объявило об уходе Бетании де ла Крус

«Динамо-Казань» на официальном сайте объявило об уходе 33-летней легионерки Бетании де ла Крус. Волейболистка провела в составе казанского клуба всего один сезон.

Волейболистка сборной Доминиканской республики отыграла за «Динамо» 20 матчей и принесла 269 очков.

«Неизменное дружелюбие и постоянная готовность к улыбке помогли доминиканке, несмотря даже на языковой барьер, наладить хорошие отношения со всеми коллегами по клубу», — уточняется в сообщении на сайте клуба.

Добавим, что в составе «Динамо» волейболистка стала обладательницей двух трофеев.