Сербский нападающий вошел в сферу интересов «Рубина»

28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович вошел в сферу интересов «Рубина», утверждает портал metaratings.ru. Контракт футболиста с «Оренбургом» истекает в текущем сезоне.

Портал уточняет, что игрок также входит в сферу интересов «Сочи». При этом сейчас у «Рубина», с учетом арендованных футболистов, 9 легионеров. С нового сезона в заявке может быть не более 8 иностранцев.

Джордже Деспотович пополнил состав «Оренбурга» летом 2018 года в статусе свободного агента. Серб провел за клуб 47 игр во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.