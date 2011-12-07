Источник: «Ак Барс» проявляет интерес к двум хоккеистам из Беларуси

«Ак Барс» проявляет интерес к двум нападающим «Гомеля»: 19-летним Нассеру Субхи и Олегу Качеловскому, сообщает belarushockey.com.

Субхи в минувшем сезоне был признан лучшим молодым игроком Экстралиги: он набрал 10 (3+7) очков в 43 играх регулярки и забросил одну шайбу в 16 играх плей-офф. Олег Качеловский набрал 11 (3+8) очков в 48 играх регулярного чемпионата, а в плей-офф пополнил свой актив на 3 (2+1) очка в 16 встречах.

«Гомель» дошёл до финала плей-офф, где уступил в серии минской «Юности» — 0:4.