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Футбольный клуб «Рубина» провел встречу с болельщиками. В связи с эпидемиологической ситуацией предсезонное мероприятие проходило в онлайн-режиме.
На вопросы болельщиков ответили один из лидеров команды — Джордже Деспотович и главный тренер Леонид Слуцкий. Один из таких вопросов касался задачи, стоящей перед командой в преддверии нового сезона.
«Выиграть чемпионство», — ответил сербский нападающий.
«Полностью согласен с Деспотом», — добавил Слуцкий.
Напомним, что новый сезон РПЛ стартует для «Рубина» домашним матчем с московским «Спартаком» 24 июля на «Ак Барс Арене».