Футбольный клуб «Рубина» провел встречу с болельщиками. В связи с эпидемиологической ситуацией предсезонное мероприятие проходило в онлайн-режиме.

На вопросы болельщиков ответили один из лидеров команды — Джордже Деспотович и главный тренер Леонид Слуцкий. Один из таких вопросов касался задачи, стоящей перед командой в преддверии нового сезона.

«Выиграть чемпионство», — ответил сербский нападающий.

«Полностью согласен с Деспотом», — добавил Слуцкий.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует для «Рубина» домашним матчем с московским «Спартаком» 24 июля на «Ак Барс Арене».