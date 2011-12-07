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Леонид Слуцкий: «Цель „Рубина“ на сезон — чемпионство»

Главный тренер казанцев заявил о больших планах на грядущий сезон РПЛ.

Футбольный клуб «Рубина» провел встречу с болельщиками. В связи с эпидемиологической ситуацией предсезонное мероприятие проходило в онлайн-режиме.

На вопросы болельщиков ответили один из лидеров команды — Джордже Деспотович и главный тренер Леонид Слуцкий. Один из таких вопросов касался задачи, стоящей перед командой в преддверии нового сезона.

«Выиграть чемпионство», — ответил сербский нападающий.

«Полностью согласен с Деспотом», — добавил Слуцкий.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует для «Рубина» домашним матчем с московским «Спартаком» 24 июля на «Ак Барс Арене».

КВ
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