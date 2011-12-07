«Нефтехимик» стал третьим на Кубке Республики Башкортостан

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Хоккеисты «Нефтехимика» финишировали на третьем месте по итогам Кубка Республики Башкортостан. Предсезонный турнир проходил с 10 по 13 августа.
Нижнекамцы одержали всего одну победу и продемонстрировали худшую разницу среди участников кубка по соотношению забитых и пропущенных шайб. Напомним, что «Нефтехимик» сумел обыграть «Северсталь» (4:2), потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (3:8) и проиграл в овертайме «Трактору» (3:4).
Победителем турнира в десятый раз стал уфимский клуб.