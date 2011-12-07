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«Парма» сыграет в групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Ранее команде приходилось пробиваться в группу через отборочные раунды.

Российская «Парма» получила место в групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Состав команд участниц Кубка ФИБА Европа достаточно сильный. В этом году чемпионат обещает стать очень интересным, ведь большинство клубов имеют многолетний успешный опыт выступления в международных кубковых турнирах», — заявил генеральный директор клуба Александр Башминов.

Соперников по групповому этапу «Парма» узнает 18 августа. Единственный раз пермяки участвовали в Кубке Европы ФИБА в сезоне 201718, но вылетели от французского «Ле Портела» (74:74, 74:55).

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