Артем Вольвич: Мы уже забыли, как играть при зрителях

Недавно завершившиеся Олимпийские игры в Токио принесли национальной сборной России по волейболу серебро. В финале наши спортсмены уступили французам в пятом сете.

По возвращении домой, волейболист казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич поделился в интервью с клубной пресс-службой эмоциями от прошедшей Олимпиады.

«Замечательные впечатления на самом деле. Все было очень круто и атмосферно. Не знаю, как это по телевизору выглядело, но там это было очень круто. Пока эмоции еще очень яркие, нужно немного отдохнуть.

Все было очень четко, очень организовано. Японцы — крайне педантичные люди. Если сравнивать с Рио, не в обиду Бразилии, но это был совершенно иной уровень. Максимально все классно было организовано, я не испытал никаких проблем», — заявил Вольвич.

Также спортсмен посетовал на отсутствие нужной атмосферы на матчах из-за пустых трибун.

«Тяжело было без болельщиков. Мы уже немножко забыли, что это такое — играть при зрителях. Такая атмосфера, которую дают фанаты на трибунах, именно ее очень сильно не хватало. Это очень чувствовалось. Иной раз некоторые матчи можно только за счет трибун выигрывать. Это существенный фактор, поэтому очень жаль, что так получилось», — резюмировал вице-чемпион токийской Олимпиады.