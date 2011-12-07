Физиотерапевт «УНИКСа» Харис Гларос покинул клуб

Харис Гларос, занимавший должность физиотерапевта в баскетбольном «УНИКСе», покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грек проработал в столице Татарстана четыре года. Он прибыл в Казань вместе с Димитрисом Прифтисом, бывшим главным тренером «УНИКСа», и входил в штаб команды.

Сотрудничество со специалистом было прекращено в связи с истечением срока контракта.

Вместо покинувшего «УНИКС» Глароса на смену ему был подписан годичный контракт с физиотерапевтом Рикардосом Кампососом.