Казань простилась с еврокубками: «Рубин» не справился с «Ракувом»

Незаменимые есть

К первому за последние шесть лет домашнему матчу в еврокубках «Рубин» подошел не в самом оптимальном составе. Вместо одного из главных лидеров команды, травмированного Деспотовича, на острие атаки был задействован Михаил Костюков, которого довольно сложно назвать стопроцентным центральным форвардом.

Не от хорошей жизни не увидели мы в заявке Зуева, а Шатов и Зотов остались на лавке. Большое количество травм разной степени тяжести буквально подкосили команду в самый неподходящий момент времени. Хотя, бывают ли подходящие моменты для таких случаев?

Ожидаемо сложная игра и неожиданно драматическая развязка

Медиафасад «Ак Барс Арены» перед матчем до сих пор предлагает всем желающим провести свадьбу на стадионе, несмотря на недавние разговоры о том, что больше спортивное сооружение не будет проводить сторонних мероприятий. Не хочется заострять на этом моменте внимание, но сложно пройти мимом HD-экрана на несколько тысяч квадратных метров.

В чаше стадиона диктор напоминает болельщикам о том, что ровно 17 лет прошло с момента дебюта «Рубина» в еврокубках, и ведь действительно, как быстро бежит время. Теперь уже не многие из присутствующих вспомнят те игры с венским «Рапидом».

После объявления составов и свистка арбитра не все успевают усесться поудобнее. Гости из Польши, вероятно сделав ставку на быстрый гол, проводят две молниеносные атаки, но «Рубин» с честью выходит из ситуации. В дальнейшем происходящее на поле вплоть до 70-й минуты сложно оценить хоть в какой-то мере позитивно. Взору предстали две равные команды, каждая из которых не торопится рисковать и идти вперед шашки наголо.

Стоит отметить, что игра проходила в камерной обстановке. Фанатский сектор клуба из столицы Татарстана молчал. Причиной тому стала акция протеста за запрет на пронос перформанса в поддержку команды.

Лишь на 70-й минуте встрече мы увидели проблески атакующего «Рубина». Хозяева поля встрепенулись и выдали отменную пятнадцатиминутку. Был и абсолютно гениальный проход Самошникова по флангу, и неплохие удары в сторону ворот. Завершилось все отличным ударом головой от Абильдгора за семь минут до финального свистка. В похожем стиле в матче с «Ахматом» датчанин принес «рубиновым» победу, вполне возможно, что это произошло бы и сегодня, но удача отвернулась от подопечных Слуцкого, поэтому мяч лишь сотряс штангу.

В дополнительное время все пошло по нисходящей. Вышедшие на поле Зотов, Игнатьев, Бакаев и Сайто возможно и могли бы решить исход встречи, но судьба распорядилась иначе. За вторую желтую карточку Самошников был глупейшим образом удален с поля — молодого защитника «Рубина» подвела пресловутая дисциплина, вспылив, тот пошел в грубый и совершенно необязательный стык. Через пять минут именно с его фланга казанцы пропустят гол.

В такой ситуации не вытерпел даже протестующий сектор активной поддержки. Трибуны «Ак Барс Арены» наконец-то заработали в полную мощь, но, увы, этого было недостаточно.

На последних секундах главный арбитр встречи ставит пенальти в ворота «Ракува», вызвав ожесточенные споры всех футболистов из Польши. К точке подходит Сеад Хакшабанович и… Не забивает. Боснийский голкипер гостей совершает великолепный сейв и отбивает плотно запущенный снаряд. Звучит финальный свиток и «Рубин» официально завершает еврокубковую кампанию в этом сезоне.

Кто виноват? Что делать?

В сегодняшнем поражении нет смысла искать виноватых. Не является таковым Самошников, который вплоть до судьбоносного удаления выдал отличный матч. Не виноват и Слуцкий, который сделал все, что было в его силах с учетом обстоятельств. Уж точно нельзя упрекнуть в вылете Хакшабановича, исполнившего отличный удар впритирку со штангой с 11-метровой отметки. Да и отсутствоваший на поле Деспотович не получил травму в игре с «Ахматом» намеренно.

Сегодняшний вылет из Лиги Конференций — это хороший пример того, как однажды, в одном отдельно взятом двухматчевом противостоянии, все может пойти не по плану от начала и до конца. Это тот случай, когда искать козла отпущения не только бессмысленно, но и вредно. Остается надеяться, что «Рубин» сможет с достоинством снести этот удар судьбы, чтобы в итоге стать еще сильней.