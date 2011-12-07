С новым тренером и несостоявшейся звездой НБА: каким подходит к новому сезону казанский «Уникс»

Не великий, но трофеи брать умеет

Новый сезон баскетбольный «Уникс» начнет уже с другими тренером: в этом году на место Димитриса Прифтиса пришел хорватский специалист Велимир Перасович. За четыре года работы в Казани Прифтис так и не смог привести «Уникс» к чемпионству, в прошлом сезоне он дошел с клубом до финала Единой лиги ВТБ, где уступил московскому ЦСКА в серии 3:0.

Последним местом работы Перасовича была испанская «Баскония». В прошлом году с этой командой хорватский коуч занял 5-к место, именно из-за плохих результатов он и покинул команду. В целом стоит признать, что испанский опыт Велимира Перасовича можно считать успешным. За время работы там он смог выиграть Кубок Европы вместе с другой испанской командой — «Валенсией».

Помимо этого, в его коллекции имеются победы в кубках Турции, Хорватии и все той же Испании. Чемпионом же он был также в родной для себя Хорватии. Как игрок он выигрывал чемпионат мира и становился серебряным призером олимпийских игр.

В этом году «Униксу» предстоит выступать в главном европейском турнире — Евролиге. Опыт побед у Перасовича в этом турнире тоже имеется, он брал его как игрок. Сможет ли он повторить этот результат уже с казанским клубом — узнаем.

Остается открытым еще вопрос: сможет ли хорватский специалист справиться с давлением в казанской команде, ведь побед здесь не видели уже давно, особенно во внутреннем чемпионате, не говоря уже об европейской арене. Результат в Казани нужен здесь и сейчас.

Он заблокировал «Короля»

После ухода из клуба капитана и лидера команды Джамара Смита, а также большей части американцев «Уникс» решил искать себе новую звезду, которая смогла бы повести команду за собой. Недавно президент клуба Евгений Богачев заявил, что команду будут комплектовать из молодых и голодных до титулов игроков. Видимо, по этой причине и был приглашен в клуб хорватский форвард Марио Хезонья, контракт был заключен по схеме «1+1».

Хорвата можно назвать молодым, ему всего лишь 26 лет, и Евролигу он не выигрывал, хоть и играл за гранда испанского чемпионата — «Барселону». В ее составе он смог стать чемпионом страны, а также взял кубок. Оттуда же он и вышел на драфт (в американской лиге команды выбирают себе игроков — прим. Ред.) Национальной баскетбольной ассоциации, откуда его забрали «Орландо Мэджик» в 2015 году.

Марио на драфте считался котом в мешке: хорват отличался постоянными нарушениями дисциплины, что типично для молодых талантов, а Хезонья таковым как раз считался, ведь на чемпионате Европы среди юношей до 16 лет его признали лучшим.

Однако славы в лучшей лиге мира Хезонья так и не снискал, за 5 лет в НБА он успел сменить 3 команды, сыграв помимо «Орландо» за «Нью-Йорк» и «Портленд», и нигде толком не закрепился. Во время пребывания за океаном Марио набирал 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи за 18,5 минуты, реализуя 41,7% бросков с игры, 31,9% из-за дуги и 81,2% штрафных.

Единственное, чем запомнился игрок сборной Хорватии — это уже легендарный блок-шот Леброну Джеймсу на последних секундах матча против «Лос-Анджелес Лейкерс». В остальном же Марио прослыл своего рода бастом, или, другими словами, игроком, который не оправдал ожиданий.

После неудачной поездки в НБА Марио решил вернуться в Европу, но не обратно в «Барселону», а в греческий «Панатинаикос». Там у него дела пошли значительно лучше, и можно сказать, что он снова стал превращаться в звезду, не вселенского масштаба, конечно, но результат давал.

Необходимо признать, что в Евролиге его статистика была значительно лучше, чем на внутренней арене. Во время матчей с лучшими командами Европы Марио в среднем набирал 14,4 очков; 2,5 подборов; 1,3 передач; 1,6 перехватов, а в чемпионате Греции: 10,7 очков; 3,3 подборов; 0,7 перехватов; 1,7 передач.

Как это все будет работать?

Помимо Хезоньи, «Уникс» подписал Лоренцо Брауна, Андрея Воронцевича, Вячеслава Зайцева, Уилла Томаса, а также продлил контракт с Айзеей Кэнааном.

В теории стартовая пятерка может выглядеть следующим образом: на позиции защитников будут выходить, как раз-таки Кэнаан и Браун, на позиции форвардов выйдут Хезонья и Джон Браун III, а позицию центрового займет Артем Клеменко.

Однако у такой стартовой пятерки есть минус, Кэнаан и Хезонья защищаются, мягко говоря, не лучшим образом, но то было в период их пребывания в НБА, для Европы этого вполне может хватить. Если матч будет доходить до напряженной концовки, то на позицию центрового можно смело выпускать Андрея Воронцевича, который и поле может растянуть, и бросить трехочковый.

В этом году казанской команде вновь придется выступать на двп фронта, нужно показать хороший результат как на международной арене, так и во внутреннем чемпионате.