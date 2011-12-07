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«Ак Барс» разгромил «Сочи»

Клуб с юга России всё плотнее оседает в подвале Запада.

«Ак Барс» в гостевом матче разгромил «Сочи» — 4:0. По две шайбы казанцы забросили во втором и третьем периодах.

В составе «барсов» отличились Кирилл Петров, Александр Бурмистров, Джастин Азеведо и Найджел Доус. Отметим, что Доус забрасывает шайбу в третьем матче «регулярки» подряд.

«Сочи» с двумя очками всё плотнее оседает в подвале Западной конференции. «Ак Барс» набрал 8 очков и идёт в группе лидеров Востока. 17 сентября казанский клуб проведёт Зелёное дерби на домашнем льду.

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