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Матч «Нефтехимика» и СКА состоится согласно календарю

Повторное тестирование не выявило заражённых в составе команды из Нижнекамска.

Встреча между «Нефтехимиком» и СКА в Санкт-Петербурге состоится 13 сентября, как было изначально запланировано в календаре. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Напомним, что 10 сентября в Риге у семи хоккеистов «Нефтехимика» оказались положительными тесты на COVID-19. При дополнительном обследовании количество заражённых сократилось до четырёх человек.

11 сентября команда вернулась в Нижнекамск, где на клубной базе вновь были сданы тесты на SARS-CoV-2. Все результаты оказались отрицательными.

Матч СКА — «Нефтехимик» начнётся в 17:30. Первая встреча между этими командами в новом сезоне закончилась поражением «волков» (1:2).

КВ
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