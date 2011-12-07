Хвича в Барселоне, пиво на стадионах: Черданцев о лимите, газоне на «Ак Барс Арене» и футболе в России

В преддверии сегодняшней игры «Рубина» с екатеринбургским «Уралом» редакция «КВ» пообщалась с комментатором Георгием Черданцевым, чтобы узнать, действительно ли газон на «Ак Барс Арене» так плох, как о нем говорят, почему массовые мероприятия на стадионах не вредят, а только помогают спортивным площадкам, что делать с лимитом на легионеров в российском футболе и пивом на трибунах.

«Была бы крыша, была бы другая жизнь»

— Одна из самых обсуждаемых тем в Казани в последнее время — это газон на «Ак Барс Арене». Как вы считаете, действительно, ли поле в таком плохом состоянии, как утверждает Леонид Слуцкий?

Визуально впечатление о газоне может быть обманчивым, но я бы все-таки доверял мнению главного тренера. По-моему, хуже газона, чем газон, на котором «Рубин» играл с «Зенитом», вообще быть не может и не должен быть на такой шикарной арене. Но и погодные условия тоже никто не отменял. В Казани такой климат сложный: или очень жарко, или очень холодно. Поэтому тут, конечно, агрономам всегда тяжело.

Но поле в плохом состоянии. Жаль, что такая богатая республика, которая может себе позволить то, чего не могу позволить другие, в проекте стадиона не заложила крышу. Была бы крыша, была бы другая жизнь.

— А визуально это не испортило бы облик?

У «Газпром Арены» вы видите крышу когда-нибудь во время игр? Она же раздвижная.

Как вы относитесь к тому, что есть риск срыва матча сборной России 8 октября со Словакией из-за качества газона? Насколько может пострадать игра национальной команды от таких условий?

Во-первых, до октября еще есть время. Во-вторых, конечно, качество газона на качество игры влияет самым непосредственным образом. И если у сборной есть выбор, а выбор стадионов у нас все-таки достаточно большой, я думаю, что у Казани здесь могут возникнуть проблемы.

Поскольку на месте российского футбольного союза и тренерского штаба я бы, естественно, выбирал место проведения матча в первую очередь, исходя из качества поля, климатических условий и всего прочего, чтобы было максимально комфортно. Знаете, если бы у нас был на всю страну только один единственный приличный стадион, где можно играть международные матчи, это один вопрос. А поскольку выбор огромный, то, соответственно, тут выбирать надо из лучшего.

Как вы относитесь к словам о том, что газон пострадал из-за массовых мероприятий?

В Америке на всех стадионах всегда проводят массовые мероприятия. И в Европе на «Амстердам-Арене» (имеется в виду «Йохан Кройф Арена» — домашний стадион «Аякса», переименованный так в начале футбольного сезона 2018/2019 — прим. Ред) проходят концерты, и там их проводят регулярно. И на «Уэмбли» проводят, да везде. Я, конечно, допандемийное время имею ввиду. Наверное, существуют технологии, которые позволяют не губить газон. Я не специалист в этих вопросах. Но я не думаю, что есть прямая причинно-следственная связь.

Если как стадо коров запустить людей на газон, то, конечно, они его вытопчут. Я повторяю, я не специалист, но есть мировой опыт. Стадион — это место, которое по-максимуму должно использоваться городом, в котором он находится. И было бы странно предполагать, что какой-нибудь стадион в большом городе используется только для футбола 15 матчей в году, а остальное время простаивает.

Поэтому это совершенно нормальный опыт, когда стадион предоставляется для проведения и других массовых мероприятий. Тут тоже весь вопрос в том, кто это делает, насколько квалифицированы специалисты. Проводить мероприятия можно и нужно. В других городах и в других странах умеют же сделать так, чтобы не портить поле.

Руководство стадиона оправдывает состояние газона тем, что у клуба возникли долги. Как вы считаете насколько это обосновано?

Это без комментариев, я не знаю их взаимоотношений. Для меня вообще удивительно, что в такой республике, Президент которой очень внимательно следит за спортом, поддерживает его, такое происходит. Это вообще загадочная ситуация, как клуб и стадион не могут найти взаимопонимание, и главному тренеру приходится публично озвучивать эту проблему.

Я бы мог представить это в каком-то другом регионе, где нет такой тесной взаимосвязи и поддержки со стороны руководства. Если коротко, то для меня удивительно, что в Татарстане клуб, который является лицом республики, не может найти общий язык с управляющими стадионом. Для меня со стороны все это выглядит очень и очень странно.

«Я бы на месте „Барселоны“ взял бы Хвичу на место Месси»

В это трансферное окно активно обсуждался переход Хвичи Кварацхелии. Как думаете, если бы он все-таки ушел, насколько сильно это ударило бы по «Рубину»?

Я считаю, что это неправильная постановка вопроса. Даже «Ювентус» не смог удержать Роналду, «Барселона» не сумела удержать Месси по финансовым причинам. В современном футболе это совершенно нормальная вещь, когда молодой и талантливый игрок приходит в клуб, играет пару сезонов, растет в цене, а потом клуб его перепродает туда, где за него заплатят деньги. Потому что футбол — это не просто развлечение, это все-таки бизнес.

Клубу нужно жить, клубу нужно зарабатывать деньги, в том числе и чтобы оплачивать аренду, как раз то, о чем мы с вами говорили. Это нормальное явление, это один из способов выживания и существования любого клуба, и «Рубина» в том числе. Поэтому если удастся когда-либо его продать за хорошие деньги — это, по-моему, свидетельство великолепной работы менеджмента, который убедили его перейти в «Рубин», здорово засветили его на международной арене, в чемпионате, и он вырос в цене.

И что Денис Макаров, что Хвича, конечно, на их место должны прийти другие, не менее талантливые футболисты. Посмотрим, сумеют ли им найти замену. Такого же потенциала и таланта игроки на дороге не валяются.

«Рубин» можно только поздравить с тем, что он нашел таких ребят и заработал на этом деньги. Потому что они провели успешный сезон и помогли команде занять четвертое место в прошлом году. Наивно думать, что талантливый и сильный футболист, тем более, молодой и перспективный, в нынешнее время в какой-то команде в российской лиге задержится больше чем на два-три сезона. Это просто нереально.

Как вы думаете, в какой чемпионат мог бы перейти Хвича? Многие говорят, что он хорошо бы смотрелся в Англии. Как вы считаете?

Я думаю, что это игрок уникального таланта. Мне кажется, он может заиграть абсолютно в любом чемпионате в любой команде. Я бы на месте «Барселоны» взял бы его на место Месси.

Что касается Англии, то там таких футболистов любят: быстрых, техничных. Если здоровье не подведет, то у него должна быть очень яркая карьера. Он может стать одним из самых крутых игроков в мировом футболе.

«Все должно определяться в конкурентной среде, а не по гражданству и паспорту»

Что думаете по поводу нашумевшей темы об отмене лимита на легионеров? Как раз у «Рубина» легионеров больше, чем нужно.

У нас эта тема сложно понимается: «Если отменим лимит, то поедут сплошные иностранцы, и русским футболистам негде будет играть». Это неправильно. Я думаю, что здесь должна быть четкость формулировки.

В моем представлении должно быть так, что на футбольное поле может выходить неограниченное количество иностранцев, если они выигрывают конкуренцию у своих товарищей по команде. И если главный тренер считает, что на этой позиции иностранный футболист сильнее российских. Потому что все должно определяться в конкурентной среде, а не по гражданству и паспорту.

Другой вопрос, что неправильно отменить лимит полностью, не сформулировав определенные критерии для тех иностранцев, которые будут приезжать в Чемпионат России. То есть качество этих иностранных игроков должно быть регламентировано, чтобы не было кого попало.

«Спартак» сейчас купил игрока из Бельгии, который вместе со своей командой занял 15-е место в прошлом сезоне (имеется в виду Максимилиано Кофрие, перешедший в московский клуб из «Сент-Труйдена» — прим. Ред.). Таких игроков быть не должно в нашем чемпионате, потому что они навряд ли усилят наш футбол.

Соответственно, так же, как и в других европейских лигах, в регламенте должно быть прописано обязательное условие, что в заявке на сезон клуба присутствовало какое-то определенное количество недоморощенных футболистов. Это существует в любой лиге, и в нашей так должно быть. Поэтому не нужно понимать отмену лимита буквально, так как я не отвечу ни да, ни нет. Нет ответа на этот вопрос. Его нужно менять, он должен быть гораздо компромиссным вариантом, который дает большую возможность клубам поработать с иностранцами.

«Стакан пива поможет проявить свои эмоции более ярко и шумно»

— Сейчас активно обсуждается отмена запрета на продажу пива на стадионах. Как вы к этому относитесь?

Я пиво не пью, поэтому мне все равно. Странная тема для обсуждения. Пиво, конечно, никак здоровью не способствует. Поэтому я, как человек спортивный, не могу поддерживать вслух употребление алкогольных напитков.

Но ничего плохо в продаже пива не стадионе с точки зрения безопасности, не вижу. Мне кажется, наоборот, человек приходит на стадион для того, чтобы проявить эмоции, стакан пива поможет ему свои эмоции проявить более ярко и шумно. Поэтому с этой точки зрения ничего плохого не вижу.

А с экономической точки зрения? Станут ли наши игры более посещаемы?

Мне кажется, это немного странно ходить на стадион, чтобы выпить пива. Это как-то странно. Все-таки люди ходят на стадион смотреть футбол, поэтому пиво просто поможет раскрепоститься и более бодро поддерживать свою команду. Это никак не может быть движущей силой, чтобы просто сходить выпить пиво.